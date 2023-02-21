Корабль разломился пополам. В Черном море затонул российский сухогруз

В Черном море у берегов Краснодарского края затонул российский сухогруз, который из-за шторма разломился пополам. На борту корабля было 11 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "ТАСС".
По данным Росморречфлота, сухогруз Seamark следовал под флагом Коморских островов. Судно якобы перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа - все россияне.
Из-за сильного шторма корабль разломился. По некоторым данным, высота волн в районе крушения корабля составляла до трех метров.
Тем временем в МЧС утверждают, что всех членов экипажа удалось спасти.
Напомним, на прошлой неделе мы писали, что впервые за последние 30 лет Россия вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту.
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