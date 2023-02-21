Корабель розламався навпіл. У Чорному морі затонув російський суховантаж

У Чорному морі біля берегів Краснодарського краю затонув російський суховантаж, який через шторм розламався навпіл. На борту корабля було 11 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "ТАСС".
За даними Росморрічфлоту, суховантажне судно Seamark прямувало під прапором Коморських островів. Судно нібито перевозило 3,5 тисяч тонн мармурової крихти. На борту було 11 членів екіпажу - всі росіяни.
Через сильний шторм корабель розламався. За деякими даними, висота хвиль у районі краху корабля становила до трьох метрів.
Тим часом у МНС стверджують, що всіх членів екіпажу вдалося врятувати.
Минулого тижня ми писали, що вперше за останні 30 років Росія вивела в море кораблі з тактичною ядерною зброєю на борту.
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