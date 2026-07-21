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Корабль РФ устроил учебные стрельбы у берегов Британии

15:42 21.07.2026 Вт
2 мин
Почему "Неустрашимый" стрелял недалеко от Плимута именно сейчас?
aimg Елена Бджола
Фото: российский военный корабль "Неустрашимый" (Getty Images)

20 июля фрегат "Неустрашимый" провел артиллерийские учения с боевыми стрельбами всего в 40 морских милях к югу от британского Плимута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Военный корабль РФ стрелял вблизи Британии

"Неустрашимый" сопровождало судно Королевского флота, которое следило за российскими учениями и продолжает наблюдать за корабелм, сообщил представитель Минобороны Британии.

По данным ВВС, российский фрегат "Неустрашимый" также находился под наблюдением французского военного самолета. Он установил радиосвязь с кораблем РФ с просьбой объяснить свои намерения.

Перед открытием огня российский фрегат уведомил патрульное судно Королевского флота HMS Tyne, пишет издание. Но попросил переместиться на более безопасное расстояние.

"Российские учения с боевыми стрельбами состоялись в международных водах и продолжались 30 минут", - сообщила BBC.

Почему именно сейчас

Издание считает, что данный инцидент стал напоминанием новому премьер-министру Энди Бернему об усилении активности российского флота вблизи вод Британии.

Источники в оборонном ведомстве не комментируют, мог ли инцидент совпасть с началом премьерства политика.

Другие корабли РФ у берегов Британии

В июне Королевские морские коммандос зашли на танкер "теневого флота" РФ в Ла-Манше во время шестичасовой операции. Она была первой в своем роде, проведенной ВС Великобритании.

Также в Ла-Манше британцы на яхте наткнулись на российский военный корабль "Адмирал Григорьевич". Это произошло в 37 км от острова Уайт.

Напомним, в июне возле Дании прошел необычный российский конвой. В его состав входила яхта Graceful, связанная с российским диктатором Владимиром Путиным.

В январе Королевский флот Британии изгнал из Бристольского пролива подозрительный корабль РФ после его стоянки у критических подводных кабелей.

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