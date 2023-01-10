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Корабль и более 700 оккупантов: Генштаб обновил потери России в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 10 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 10 января, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 470 военных. ВСУ также удалось уничтожить российский корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Несколько больше информации относительно вражеского корабля/катера будет предоставлено после уточнения", - говорится в сообщении.

Общие боевые потери противника на 10.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 112 470 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 3084 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6154 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2073 (+4) ед,
  • РСЗО - 434 (+0) ед,
  • средств ПВО - 217 (+0) ед,
  • самолетов - 285 (+0) ед,
  • вертолетов - 275 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1860 (+4),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4817 (+8) ед,
  • специальной техники - 183 (+0).

Как сообщалось, оккупанты ведут наступления на трех направлениях в Донецкой области, продолжая мобилизацию местного населения. В то же время враг несет потери в Херсонской области.

Напомним, украинские военные немного продвинулись в направлении Кременной Луганской области. В то же время войска РФ пытаются увеличивать интенсивность боев в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

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