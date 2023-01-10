Корабель і понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

За даними на ранок вівторка, 10 січня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 470 військових. ЗСУ також вдалося знищити російський корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення", - йдеться в повідомленні.
Загальні бойові втрати противника на 10.01 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, окупанти ведуть наступи на трьох напрямках у Донецькій області, продовжуючи мобілізацію місцевого населення. Водночас ворог зазнає втрат у Херсонській області.
Нагадаємо, українські військові трохи просунулися у напрямку Кремінної Луганської області. Водночас війська РФ намагаються збільшувати інтенсивність боїв у районі Бахмута та Соледара Донецької області.
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