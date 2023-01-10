На Донбассе враг наступает на трех направлениях и несет потери под Херсоном, - Генштаб

Оккупанты ведут наступления на трех направлениях в Донецкой области, продолжая мобилизацию местного населения. В то же время враг несет потери в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, за сутки, 9 января, противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого влияния подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них – с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Напомним, что украинские защитники 8 января ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 700 тысяч убитыми.

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