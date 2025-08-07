"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов

Он выразил надежду, что шаги вместо копеек удастся ввести хотя бы до 2 сентября 2026 года - на 30-летие украинской гривны, или даже и раньше.

"Мы обязаны это сделать - вернуть удельное украинское историческое название разменной монете. Она у нас есть, и это не копейка. Копейка - это кусок москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, - в голове", - отметил он.

По мнению Пышного, пока окончательно не будет решен вопрос с копейками, денежная реформа 1996 года окончательно не будет завершена.

"Потому что эта кучка мусора, которую оставила здесь москва, объединяет нас с ней, минском и тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки, как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно", - убежден глава НБУ.

Монеты в Украине

После введения шагов, отметил Пышный, будет постепенное изъятие из обращения разменной монеты номиналом 10 копеек, но в течение следующих нескольких лет монета номиналом 50 копеек еще будет оставаться в обращении.

"На нее есть спрос со стороны торговли. Это означает, что мы должны будем поддерживать и дочеканивать какую-то часть этих монет", - добавил он.

Сейчас, по словам Пышного, почти 1 млрд 400 млн монет номиналом 50 копеек находятся в обращении. И ежегодно НБУ должен дочеканивать их, чтобы поддерживать качество наличного обращения. "И мы должны ввиду того, что нет решения Верховной Рады, дочеканивать снова в этом году 20 млн монет номиналом 50 копеек", - пояснил он.

В НБУ отмечают, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета замена и переход с пророссийского названия "копійка" на украинское название "шаг" не требуется. Собственно, как и не будет одномоментного изъятия копеек из обращения.

"Просто в какой-то момент будут ходить одновременно два вида разменной монеты - 50 копеек и 50 шагов", - добавил Пышный.