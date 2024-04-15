В "Дії" обновили важную услугу, она будет полезна для переселенцев

В Дії обновили услугу, которая касается компенсаций за трудоустройство переселенцев. ФЛП и юридические лица уже могут подавать заявки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Украины Михаила Федорова .

"Берите к себе на работу людей, которые из-за войны покинули дома, и подавайте заявление через портал "Дія" о компенсации от государства", - заявил министр.

По его словам, услуга была улучшена, и теперь выплаты будут не только за первый и второй месяцы работы человека, но и за третий. А если взяли на работу ВПЛ с инвалидностью, то компенсация будет за первые полгода его работы - раньше такой услуги не было.

Он уточнил, что размер компенсации - 8 тысяч гривен в месяц, это минимальная зарплата. Выплата будет меняться, если изменится минималка.

Как подать заявку

Федоров уточнил, что нужно зайти на портал "Дія" и подать заявление о компенсации, если вы ФЛП или юридическое лицо, а человек трудоустроен официально.

Для этого нужно перейти по ссылке. Глава Минцифры добавил, что услугу разработали в сотрудничестве с Государственным центром занятости.