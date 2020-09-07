Координаційна рада Білорусі про викрадення Колеснікової: розпочався відкритий терор

Координаційна рада Білорусі назвав початком відкритого терору викрадення члена президії Марії Колеснікової. Такі методи призводять до загострення ситуації в країні.

Про це йдеться в заяві координаційної ради.

Також були викрадені прес-секретар ради Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов. Їх місцезнаходження невідоме.

"Очевидно, що такі методи є незаконними і не можуть привести ні до якого іншого результату, крім загострення ситуації в країні, поглиблення кризи і подальшого наростання протестів. Ми бачимо, що в останні дні влада замість спроби діалогу з суспільством почала відкрито використовувати методи терору", - йдеться в заяві.

У раді відзначили, що всі дії влади супроводжуються застосуванням насильства і є злочинами проти людства. Вони можуть бути розслідувані без обмеження строків давності.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Мінська невідомі в цивільному і масках викрали Марію Колеснікову.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що не затримували Колеснікову.

До цього в Мінську був затриманий член координаційної ради Андрій Єгоров.

Також повідомлялося, що члени координаційної ради Ольгу Ковалькову силою вивезли до кордону з Польщею і випустили в нейтральній смузі.