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У МВС Білорусі заявили, що не затримували соратницю Тіхановської

Мінськ, Понеділок 07 вересня 2020 12:05
У МВС Білорусі заявили, що не затримували соратницю Тіхановської
Фото: Марія Колесникова (facebook com maria kalesnikava)
Автор: Игорь Литвиненко

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі немає інформації про затримання члена координаційної ради Марії Колеснікової. Також у МВС заявили, що у них немає інформації про затримання інших членів координаційної ради.

Про це повідомляє "Белсат".

Також причетність до затримання Колеснікової спростували в Управлінні міліції Мінська.

Нагадаємо, в понеділок близько 10 ранку в центрі Мінська невідомі в цивільному і масках викрали Колеснікову. Її посадили в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок не виходить прес-секретар координаційної ради Антон Родненков.

Раніше РБК-Україна писало, що під час протестів у Мінську 6 вересня був затриманий член координаційної ради Андрій Єгоров.

Також повідомлялося, що члена координаційної ради Ольгу Ковалькову силою вивезли до кордону з Польщею і випустили в нейтральній смузі.

Нагадаємо, за 6 вересня в Білорусі силовики затримали понад 600 учасників акцій протесту, більше половини з них залишили в ізоляторах до розгляду справ у суді.

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