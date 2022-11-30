Враг может нагнетать, но угроза остается. Украинцев просят быть готовыми к атаке РФ

Россия может нагнетать ситуацию в Украине перед массовым обстрелом, чтобы нанести удар неожиданно. Поэтому украинцев призывают быть готовыми к таким действиям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что такая атака не произошла в начале недели, когда они ее планировали, и о чем было предупреждено население - не нужно разгонять как лишнюю панику, разгоняемую властью и военными. Это предупреждение и напоминание о том, что война продолжается. Враг использует интервалы в 7-10 суток для того, чтобы подготовить свои мощности, и по всей вероятности может нагнетать такую ситуацию", - объяснила она.

Гуменюк добавила, что враг ведет себя коварно, поэтому может нанести удар в любое время. Она подчеркнула, что россияне сосредоточивают самолеты и ракетоносители, что свидетельствует о подготовке к ракетному удару.

"На аэродромах России накоплена стратегическая авиация снаряженная, тактическая авиация снаряженная, ракетоноситель выведен на дежурство - это косвенные признаки к подготовке удара", - сказала спикер.