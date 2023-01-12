На кону - репутация: почему Соледар важен для Пригожина

Так, в последнее время Пригожин все чаще подчеркивает, что в Соледаре сейчас воюют "исключительно "вагнеровцы", но в сводках российского Минобороны говорится, что этот город атакуют ВДВ, и ни слова не упоминается о наемниках ЧВК.

При этом еще до Соледара "вагнеровцы" пытались зайти в Бахмут, но особого успеха не имели, но на кону именно личный имидж Пригожина и репутация ЧВК.

Конкретно тему войны он употребляет для самопиара, продвижения посреди российских элит, также для рекламы "вагнеровцев" в мире.

Таким образом, амбиции Пригожина обостряют его конкуренцию с Минобороны России, а это напрямую сказывается на обеспечении "вагнеровцев", воюющих в Украине.

Как пояснил военнослужащий бригады оперативного реагирования НГУ с позывным "Деловой", данное ЧВК имеет свои танки, оружие и артиллерийские системы, но запас боеприпасов они уже исчерпали.

По его словам, с этим может быть связано сокращение количества обстрелов на бахмутском направлении.

"Пригожин пытается доказать всем, что ЧВК действуют в разы эффективнее чем министерство обороны России. Из-за того что Пригожин меряется силами с Шойгу, они повздорили, и Шойгу не дает им боеприпасы которые они просят", - предположил собеседник.

Напомним, вчера глава российского Минобороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины вместо Сергея Суровикина.

Аналитики ISW считают, что это может быть ударом по олигарху и владельцу террористического ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, чтобы ослабить его влияние.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, в России сейчас отдельно существуют уже три армии и между ними будет борьба за власть. Речь идет об армии Пригожина, Кадырова и о том же ВС РФ.

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