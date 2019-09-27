На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса

Український боксер Сергій Дерев'янченко і колишній чемпіон світу Геннадій Головкін битимуться за два вакантних титули чемпіона світу в середній вазі. Про це інформує Boxing Scene.

Крім титулу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) на кону також буде стояти титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Бій Дерев'янченко - Головкін відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Суперники вже провели першу дуель поглядів.

Раніше поясом IBF в середній вазі володів Сауль Альварес, але він був позбавлений титулу після невдалих переговорів про поєдинок проти українця.

Цікаво, що Дерев'янченко раніше вже мав провести бій з Головкіним, але тоді казахський боксер відмовився битися за нього з українцем і звільнив титул. Вакантний пояс Дерев'янченко розіграв з американцем Деніелом Джейкобс, але поступився в результаті підрахунку очок. Пізніше Джейкобс втратив пояс в бою з Альваресом.

Проте, українець в наступному бою переміг Джека Кулка і знову став офіційним претендентом на пояс.

Головкін в останньому бою переміг Стіва Роллса з Канади.