ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання

Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

Постанова набуде чинності 1 липня

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який дає можливість внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання. Відповідна постанова набуде чинності 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадянську мережу "Опора".

За це рішення проголосували 16 членів комісії.

Документ робить переселенців їх частиною територіальних громад, де вони фактично проживають.

"Ми врахували майже всі побажання, зробили все, щоб документ відповідав тим вимогам, які сьогодні є у громадян брати участь у місцевих справах", - зазначив заступник глави ЦВК Сергій Дубовик.

Змінити виборчу адресу можна буде з моменту вступу в силу даної процедури до п'ятого дня від початку виборчого процесу. В "Опорі" нагадали, що виборчий процес починається за п'ятдесят днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.

"Враховуючи терміни вступу цього Порядку в дію, а також терміни оголошення чергових місцевих виборів, всі виборці, які хочуть змінити свою виборчу адресу, повинні планувати і бути готовими зробити це протягом липня-серпня", - зазначила радник з правових питань мережі Ольга Коцюруба.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на місцевих виборах в Україні планують урізати бюджет державних витрат на рекламу.

Також він запевнив, що переносити місцеві вибори не будуть. Так, вибори мають відбутися 25 жовтня.

Автор: Валерія Мрачковська