Українці тепер можуть змінити місце реєстрації онлайн: як це працює

В Україні тепер можна змінити місце реєстрації онлайн. Зараз послугою можна скористатись у порталі "Дія" тільки власникам ID-карток, але в Раді зареєстровано законопроект, який передбачає таку можливість і для паперового паспорту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб скористатися послугою через "Дію", потрібно заповнити відповідну заявку (у разі проживання у власному житлі підтвердження прийде автоматично, у разі оренди - власник повинен підтвердити запит).

Житло має бути внесено до реєстру нерухомого майна. Інформація про нове місце проживання автоматично з'явиться в реєстрі, а попередня реєстрація одразу анулюється, зазначив міністр.

"Послуга буде надана протягом доби", - уточнив Федоров.

За його словами, зараз реалізовують експериментальний проект, до якого приєднаються Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Маріуполь. А впродовж року послуга буде доступна всій країні.

Крім того, в Раді зареєстровано законопроект, який передбачає таку можливість і для паперового паспорту. Також цим законопроеєктом буде скасовано "штамп про прописку" в паспорті і довідку про місце реєстрації - документ, який зараз з собою носять власники ID-картки.