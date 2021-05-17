ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українці тепер можуть змінити місце реєстрації онлайн: як це працює

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 травня 2021 12:27
Українці тепер можуть змінити місце реєстрації онлайн: як це працює Фото: українці тепер можуть змінити місце реєстрації онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні тепер можна змінити місце реєстрації онлайн. Зараз послугою можна скористатись у порталі "Дія" тільки власникам ID-карток, але в Раді зареєстровано законопроект, який передбачає таку можливість і для паперового паспорту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб скористатися послугою через "Дію", потрібно заповнити відповідну заявку (у разі проживання у власному житлі підтвердження прийде автоматично, у разі оренди - власник повинен підтвердити запит).

Житло має бути внесено до реєстру нерухомого майна. Інформація про нове місце проживання автоматично з'явиться в реєстрі, а попередня реєстрація одразу анулюється, зазначив міністр.

"Послуга буде надана протягом доби", - уточнив Федоров.

За його словами, зараз реалізовують експериментальний проект, до якого приєднаються Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Маріуполь. А впродовж року послуга буде доступна всій країні.

Крім того, в Раді зареєстровано законопроект, який передбачає таку можливість і для паперового паспорту. Також цим законопроеєктом буде скасовано "штамп про прописку" в паспорті і довідку про місце реєстрації - документ, який зараз з собою носять власники ID-картки.

Нагадаємо, сьогодні презентують 10 нових онлайн-послуг "Дії".

Зазначимо, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною е-послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів та послуги на порталі та в застосунку "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство регистрация паспорт
NEWS
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів