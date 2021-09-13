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Хорватія може приєднатися до зони євро в 2023 році

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Загреб, Понеділок 13 вересня 2021 17:42
Хорватія може приєднатися до зони євро в 2023 році Фото: Хорватія може стати членом зони євро з 2023 року (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Хорватія підписала з Єврокомісією та країнами-учасницями зони євро угоду, в якій викладені практичні кроки щодо її переходу на єдину європейську валюту. Очікується, що Хорватія приєднається до єврозони з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Reporter.

Угода була підписана виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, президентом Єврогрупи Пашалом Донохо і керівником Національного банку Хорватії Борисом Вуйчичем на церемонії, що статися після зустрічі Єврогрупи, яка пройшла сьогодні в Словенії.

Домбровскіс на конференції привітав Хорватію з цією подією, відзначивши старанну роботу влади країни з підготовки до переходу на Євро.

Відзначається, що при дотриманні всіх вимог Хорватія зможе перейти на євро з 1 січня 2023 року.

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