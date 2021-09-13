Хорватія може приєднатися до зони євро в 2023 році

Хорватія підписала з Єврокомісією та країнами-учасницями зони євро угоду, в якій викладені практичні кроки щодо її переходу на єдину європейську валюту. Очікується, що Хорватія приєднається до єврозони з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Reporter .

Угода була підписана виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, президентом Єврогрупи Пашалом Донохо і керівником Національного банку Хорватії Борисом Вуйчичем на церемонії, що статися після зустрічі Єврогрупи, яка пройшла сьогодні в Словенії.

Домбровскіс на конференції привітав Хорватію з цією подією, відзначивши старанну роботу влади країни з підготовки до переходу на Євро.

Відзначається, що при дотриманні всіх вимог Хорватія зможе перейти на євро з 1 січня 2023 року.