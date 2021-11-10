До кінця 2024 року запрацює швидкісне залізничне сполучення між усіма облцентрами, - МІУ

До кінця 2024 року всі обласні центри України планують забезпечити швидкісним залізничним сполученням "Інтерсіті". Для цього в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують електрифікувати щонайменше 500 км колій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, у найкращі роки "Укрзалізниця" електрифікувала по 100 км на рік, а за попередні 8 років було електрифіковано лише 23 км залізничних колій.

"Ми плануємо електрифікувати щонайменше 500 км до 2024 року. Це дозволить налагодити швидкісні міжрегіональні сполучення та запустити нові маршрути формату "Інтерсіті+" до понад 10 обласних центрів країни, серед яких Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Херсон. Зокрема, уже скоро поєднаємо швидкісною залізницею Київ та Черкаси", - розповів Кубраков.

Цього року в рамках "Великого будівництва" завершили електрифікацію дільниці "Чорноморська - Берегова" (6,5 км), що використовується найбільшими морськими портами України. Це дозволило підвищити пропускну спроможність дільниці до 60 пар поїздів на добу.

Паралельно триває електрифікація 11-кілометрової колії "Київ - Васильків-2", що дозволить переорієнтувати значний пасажиропотік на цьому напрямку з автомобільного на залізничний транспорт. Очікується, що пасажиропотік маршруту виросте від 5 до 7 тис. на добу. Проект планують завершити до кінця року.

До 2022 року планують завершити електрифікацію ділянки "Ковель - Ізов - Держкордон" та "Черкаси - станція ім. Т. Шевченка" протяжністю 30,4 км.

Очікується, що після електрифікації відрізку "Черкаси - станція ім. Т. Шевченка" пасажиропотік збільшиться до 200 тис. пасажирів на рік, а час у дорозі скоротиться на 40 хвилин.

"У перспективі з продовженням проєктів електрифікації, зокрема, на сегменті від Черкас до Гребінки та від станції ім. Тараса Шевченка до Помічної, дозволить налагодити пряме сполучення зі столицею та 5–6 обласними центрами (Харковом, Полтавою, Черніговом, Сумами, Миколаєвом, Херсоном)", - йдеться у повідомленні міністерства.

Серед пріоритетних проєктів з електрифікації на 2022 рік: "Долинська - Миколаїв – Колосівка", "Ворожба - Суми", "Житомир - Новоград-Волинський".