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До конца 2024 года заработает скоростное железнодорожное сообщение между всеми облцентрами, - МИУ

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Киев, Среда 10 ноября 2021 15:56
До конца 2024 года заработает скоростное железнодорожное сообщение между всеми облцентрами, - МИУ Фото: до конца 2024 года заработает скоростное железнодорожное сообщение (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

К концу 2024 года все областные центры Украины планируют обеспечить скоростным железнодорожным сообщением "Интерсити". Для этого в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют электрифицировать не менее 500 км путей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в лучшие годы "Укрзализныця" электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей.

"Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата "Интерсити+" в более 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", - рассказал Кубраков.

В этом году в рамках "Большой стройки" завершили электрификацию участка "Черноморская - Береговая" (6,5 км), используемого крупнейшими морскими портами Украины. Это позволило повысить пропускную способность участка до 60 пар поездов в сутки.

Параллельно продолжается электрификация 11-километрового пути "Киев - Васильков-2", что позволит переориентировать значительный пассажиропоток в этом направлении с автомобильного на железнодорожный транспорт. Ожидается, что пассажиропоток маршрута вырастет от 5 до 7 тыс. в сутки. Проект планируют завершить до конца текущего года.

До 2022 года планируют завершить электрификацию участка "Ковель - Изов - Госграница" и "Черкассы - станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км.

Ожидается, что после электрификации отрезка "Черкассы - станция им. Т. Шевченко" пассажиропоток увеличится до 200 тыс. пассажиров в год, а время в пути сократится на 40 минут.

"В перспективе с продолжением проектов электрификации, в частности, на сегменте от Черкасс до Гребенки и от станции им. Тараса Шевченко в Помичную, позволит наладить прямое сообщение со столицей и 5-6 областными центрами (Харьковом, Полтавой, Черниговом, Сумами, Николаевом, Херсоном)", - говорится в сообщении министерства.

Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год: "Долинская - Николаев - Колосовка", "Ворожба - Сумы", "Житомир - Новоград-Волынский".

До конца 2024 года заработает скоростное железнодорожное сообщение между всеми облцентрами, - МИУ

Ранее сообщалось, что обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей станет следующим важным направлением программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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