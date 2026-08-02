Контролируемый экспорт газа будет учитывать сезонный спрос и запасы в хранилищах, - НАДПУ

По ее словам, после начала полномасштабной войны с Россией внутреннее потребление газа заметно сократилось из-за оттока населения и остановки части промышленности.

В результате у частных компаний есть ресурс, который сложно полностью продать внутри страны, но в то же время они нуждаются в значительных средствах для развития.

Одна новая скважина, по словам Орынчак, может стоить от 5 до 15 млн долларов.

Без стабильной выручки компаниям сложно покрывать операционные расходы, проводить сейсмические исследования, ремонтировать поврежденные объекты и инвестировать в новую добычу.

"Если мы для частников, например, откроем этих 15, до 20, я вообще предлагала до 20 процентов газа экспортировать, то соответственно, что они смогут хотя бы частично покрывать, ну свои операционные расходы. Плюс планировать бурение новых скважин", - отметила Орынчак.

Она подчеркнула, что экспорт будет непостоянным и ограниченным. Разрешенные объемы должны определяться с учетом запасов газа, состояния инфраструктуры и сезонного спроса, который зимой может возрасти в несколько раз.

"Мы будем понимать, сколько нам инфраструктуры обстреляли, какие у нас есть объемы газа и сколько мы объема газа можем экспортировать для того, чтобы получить валютную выручку, и для того чтобы компания пробурила новые скважины для новых дебитов", - пояснила экспертка.

По ее мнению, лимиты целесообразно пересматривать на более короткие периоды, а не устанавливать сразу на годы. Это позволит увеличивать или сокращать экспорт в зависимости от ситуации на рынке и потребностей страны.

"То есть возможно, там будут именно какие-то кварталы выделены. То есть определенный такой период, понимаете. Это не на год, не на два", - сказала Орынчак.

Она также обратила внимание, что частичный экспорт даст Украине валютную выручку, а новые инвестиции частных компаний будут в перспективе увеличивать объемы газа, доступные и для внутреннего рынка.