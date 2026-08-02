Контролируемый экспорт газа будет учитывать сезонный спрос и запасы в хранилищах, - НАДПУ

Частичный экспорт газа может стать для частных добытчиков способом превратить нынешний избыток ресурса в новые скважины и будущий рост добычи. В то же время, разрешенные объемы должны изменяться в зависимости от сезона, запасов в хранилищах и потребностей внутреннего рынка.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Орынчак.
По ее словам, после начала полномасштабной войны с Россией внутреннее потребление газа заметно сократилось из-за оттока населения и остановки части промышленности.
В результате у частных компаний есть ресурс, который сложно полностью продать внутри страны, но в то же время они нуждаются в значительных средствах для развития.
Одна новая скважина, по словам Орынчак, может стоить от 5 до 15 млн долларов.
Без стабильной выручки компаниям сложно покрывать операционные расходы, проводить сейсмические исследования, ремонтировать поврежденные объекты и инвестировать в новую добычу.
"Если мы для частников, например, откроем этих 15, до 20, я вообще предлагала до 20 процентов газа экспортировать, то соответственно, что они смогут хотя бы частично покрывать, ну свои операционные расходы. Плюс планировать бурение новых скважин", - отметила Орынчак.
Она подчеркнула, что экспорт будет непостоянным и ограниченным. Разрешенные объемы должны определяться с учетом запасов газа, состояния инфраструктуры и сезонного спроса, который зимой может возрасти в несколько раз.
"Мы будем понимать, сколько нам инфраструктуры обстреляли, какие у нас есть объемы газа и сколько мы объема газа можем экспортировать для того, чтобы получить валютную выручку, и для того чтобы компания пробурила новые скважины для новых дебитов", - пояснила экспертка.
По ее мнению, лимиты целесообразно пересматривать на более короткие периоды, а не устанавливать сразу на годы. Это позволит увеличивать или сокращать экспорт в зависимости от ситуации на рынке и потребностей страны.
"То есть возможно, там будут именно какие-то кварталы выделены. То есть определенный такой период, понимаете. Это не на год, не на два", - сказала Орынчак.
Она также обратила внимание, что частичный экспорт даст Украине валютную выручку, а новые инвестиции частных компаний будут в перспективе увеличивать объемы газа, доступные и для внутреннего рынка.
Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа - более чем на 40% больше, чем в прошлом.
Как сообщалось, к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона.
Отметим, что Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ранее издание ExPro со ссылкой на источники на энергетическом рынке сообщало, что предложенный механизм экспорта предусматривает возможность газодобывающих компаний экспортировать до 15% собственной добычи.
Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что контролируемый экспорт части украинского газа может предоставить частным добытчикам средства на новые скважины.
В то же время, по его мнению, государство должно разрешать продажу за границу только в объемах, не создающих рисков для подготовки к зиме.