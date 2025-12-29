Контроль свободной экономической зоны обсуждают, деталей пока нет, - Зеленский

На сегодня речь не идет о создании демилитаризованной зоны на Донбассе. Пока что обсуждают свободную экономическую зону.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.
По словам президента, уже есть четкое понимание относительно того, как должен выглядеть мониторинг прекращения огня. Его будут обеспечивать партнеры Украины.
"Здесь есть четкое понимание. Обеспечивать будут наши партнеры, технический мониторинг и присутствие также будет понятно, все эти детали будут в гарантиях безопасности для Украины", - сказал Зеленский.
В то же время вопрос, кто именно будет контролировать возможную так называемую демилитаризованную свободную зону на Донбассе, пока не проработан. Он сказал, пока речь идет только о свободной экономической зоне.
"Пока что мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать", - отметил глава государства.
В ответ на вопрос журналистов президент добавил, что детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет, но когда она появится, ее обсудят с обществом.
"Что касается выхода из Донбасса. Смотрите, это же не новость, что россияне этого хотят. В их розовых мечтах, чтобы нас в целом не было на территории нашей страны и этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать соответственно интересам Украины", - подчеркнул Зеленский.
Ранее западные СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российской и украинской линиями фронта в рамках мирного соглашения.
В частности, согласно идее Европы, после создания демилитаризованной зоны туда хотят отправить миротворцев, которые будут следить за режимом соблюдения прекращения огня. Но пока непонятно, сколько таких миротворцев нужно направить в Украину.
Украина же готова согласиться на создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, что является важной территориальной уступкой для завершения войны с Россией.
Также медиа сообщают, что в мирном плане США предполагается, что войска с демилитаризованных территорий будет отводить исключительно Украина. России США такое требование США не ставят.