Контроль Украины над ЗАЭС и "российский" Крым. Reuters показало полный план Трампа

Слухи о плане США

Напомним, западные СМИ уже в течение двух недель распространяют слухи о мирном плане США для Украины и России. В частности, самый большой резонанс вызвало предложение США признать Крым частью России.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым нельзя признавать российским. Это нарушает суверенитет Украины и ее Конституцию.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал такое заявление президента Украины. По его мнению, подобные слова "препятствуют" мирному процессу.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что Украина вместе с европейскими партнерами передала Вашингтону документ, который содержит их общее видение завершения войны.

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