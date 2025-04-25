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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Контроль Украины над ЗАЭС и "российский" Крым. Reuters показало полный план Трампа

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предлагают Украине и России заморозить войну в рамках своего мирного плана. В документе упоминается Крым и Запорожская АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание узнало полное содержание мирного плана президента США Дональда Трампа, который американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной, Германией, Францией и Британией в Париже 17 апреля. 

Прекращение огня:

  • постоянное прекращение огня;
  • обе стороны немедленно приступают к переговорам о техническом осуществлении перемирия.

Гарантии безопасности для Украины:

  • Украина получает надежные гарантии безопасности;
  • государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских государств плюс желающие неевропейские государства;
  • Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
  • Украина может стремиться к членству в ЕС.

Вопрос территорий: 

  • США де-юре признают российский контроль над Крымом;
  • США де-факто признают российский контроль над Луганском;
  • США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона;
  • Украина возвращает себе временно оккупированные территории в Харьковской области;
  • Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через американский контроль и управление станцией. Электроэнергия с нее распределяется между обеими сторонами. Также Украина возвращает контроль над Каховской дамбой;
  • Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Экономические вопросы и восстановление Украины

  • США и Украина реализуют сделку о полезных ископаемых;
  • Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;
  • Санкции против России, которые были введены из-за войны с 2014 года, будут сняты;
  • Российско-американское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.

Слухи о плане США

Напомним, западные СМИ уже в течение двух недель распространяют слухи о мирном плане США для Украины и России. В частности, самый большой резонанс вызвало предложение США признать Крым частью России.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым нельзя признавать российским. Это нарушает суверенитет Украины и ее Конституцию.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал такое заявление президента Украины. По его мнению, подобные слова "препятствуют" мирному процессу.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что Украина вместе с европейскими партнерами передала Вашингтону документ, который содержит их общее видение завершения войны.

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Запорожская АЭСРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКрымДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине