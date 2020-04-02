Контроль кордону між РФ і ОРДЛО: українським прикордонникам знадобиться до 6 місяців

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Неконтрольована ділянка зараз становить 410 кілометрів

На взяття під контроль кордону між Росією і ОРДЛО українським прикордонникам знадобиться 3-6 місяців. Про це розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна.

Дейнко розповів, що неконтрольована ділянка зараз становить 410 кілометрів.

"Ми зробили всі розрахунки, у мене є бачення, як це потрібно робити. При позитивному збігу обставин і волі певного боку, нам на це знадобиться від трьох до шести місяців. Хотілося б у це вірити. Розрахунки є, люди готові йти зі мною, є. Була б воля, зробимо", - зазначив він.

Нагадаємо, в Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського з патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливе без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".

До цього Володимир Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі.