Контрнаступ ЗСУ на півдні йде за планом і може приймати різні форми, - WSJ

Навіть не відвойовуючи значних позицій, Київ може домогтися прогресу, змусивши Росію, серед іншого, розкрити розташування своїх військ і баз постачання; зайняти оборонну позицію або відвести війська з інших регіонів країни.

Україна також може отримати розвіддані про російські підрозділи, їх вразливість і готовність до бою.

У ЗСУ поки немає ресурсів для швидкого наступу, пише видання. Замість цього, військові прагнуть послабити передові російські сили, одночасно використовуючи далекобійну артилерію і ракети для ураження стратегічних об'єктів в тилу.

За оцінками західних офіційних осіб, у Херсоні та його околицях перебувають близько 20 тисяч російських військових. Україна сподівається відвоювати регіон, не вступаючи в криваві вуличні бої, пише WSJ.

Американський генерал-лейтенант Стівен Твітті, який раніше обіймав посаду заступника голови Європейського командування США, також заявив WSJ, що не чекає масованої атаки України.

"Ми побачимо кілька місць дислокації невеликих підрозділів, які завдадуть шкоди російським військовим і стануть відмінним способом боротьби", - сказав він.

Твітті підкреслив, що при такому типі боїв потрібно дивитися на довгострокову перспективу, а не чекати негайних результатів.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ на півдні

29 серпня українські військові розпочали бої за Херсон. В результаті росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Пізніше CNN повідомило про те, що українські захисники відбили з-під російської окупації 4 села в Херсонській області. Однак військові не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Раніше британська розвідка повідомила, що Збройні сили України ведуть контрнаступ на трьох напрямках в Херсонській області.

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