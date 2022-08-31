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Контрнаступ почався? Експерт пояснив, що відбувається на півдні

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Україна, Середа 31 серпня 2022 12:22
Контрнаступ почався? Експерт пояснив, що відбувається на півдні Фото: у Херсонській області йдуть активні бої (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області тривають активні бої, але їх не можна назвати контрнаступом ЗСУ. Поки українські військові готуються до наступальних операцій.

Про це військовий експерт, екскерівник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов пояснює в матеріалі "Це ще не контрнаступ ЗСУ. Або що відбувається біля Херсона".

"Зараз ситуація така: наші війська не почали контрнаступ, вони продовжують заходи контрнаступального характеру в рамках тактики "жаб'ячих стрибків". Відповідно, відбувається певний рух", - сказав він.

Експерт зазначив, що поки військові не можуть розкривати подробиці, говорити про звільнення конкретних населених пунктів або просування. Ця інформація може нашкодити та навіть наражати на смертельну небезпеку наших захисників.

Однак ситуація в Херсонській області залишається дуже динамічною та "дивною в плані перспектив і розвитку". На цій ділянці фронту окупанти тримають близько 50 батальйонних тактичних груп, але логістика ворога знижена через пошкоджені мости.

"Задіяти їх усіх в повному обсязі у них немає можливості через пошкоджені мости. Їх пропускна здатність знизилася до мінімуму", - додав Селезньов.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що ЗСУ порвали першу лінію оборони окупантів у Херсонській області.

Генштаб не говорить про звільнення конкретних населених пунктів, але зазначає, що захисники активно атакують окупантів на півдні.

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