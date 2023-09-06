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Контрнаступление ВСУ сковало элитные части оккупантов, - ISW

Среда 06 сентября 2023 02:13
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Контрнаступление ВСУ сковало элитные части оккупантов, - ISW Фото: контрнаступление ВСУ сковало элитные части оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контрнаступательные операции украинских войск в районе границы Донецкой и Запорожской областей, вероятно, позволили сковать части 7-й гвардейской горно-десантной дивизии и не допустить их переброски на критические участки фронта в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российский блогер опубликовал 5 сентября аудиозапись предположительно от солдата 247-го полка ВДВ армии РФ, в которой он утверждает, что ему приходится забирать тела российских военнослужащих под Старомайорским Донецкой области, потому что российское командование не контролирует вывоз тел, и заявил, что его подразделение потеряло 49 человек убитыми за только один день боев.

Заявления российского солдата позволяют предположить, что подразделения 247-го полка 7-й гвардейской горно-десантной дивизии продолжают обороняться в Донецкой области, несмотря на заявления известного российского источника в конце августа о том, что войска этой дивизии ведут боевые действия в районе Роботино Запорожской области.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска продолжают наступление в Запорожской области.
  • Российские источники продолжают жаловаться на то, что оккупантам не хватает достаточных контрбатарейных возможностей и артиллерийских боеприпасов.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с российским военным руководством 5 сентября повторил шаблонную риторику, направленную на то, чтобы отвергнуть недавние достижения Украины и подчеркнуть начало нового учебного года для российских военных учреждений.
  • Правительство Армении, похоже, серьезно ставит под сомнение свои многолетние отношения в области безопасности с Россией на фоне сообщений об армянской гуманитарной помощи Украине и растущего общественного недовольства гарантиями безопасности РФ.
  • Российские войска 5 сентября вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, а также на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись на отдельных участках.
  • Украинские войска провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута, а также в Запорожской области.
  • Российские источники продолжают сообщать о попытках РФ вербовать добровольцев на фоне продолжающихся слухов о всеобщей мобилизации.

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Контрнаступление ВСУ Вторжение России в Украину Запорожская область
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