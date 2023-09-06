Контрнаступ ЗСУ скував елітні частини окупантів, - ISW
Контрнаступальні операції українських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, ймовірно, дозволили скувати частини 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії та не допустити їх перекидання на критичні ділянки фронту у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російський блогер опублікував 5 вересня аудіозапис імовірно від солдата 247-го полку ВДВ армії РФ, в якому він стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським Донецької області, тому що російське командування не контролює вивезення тіл і заявив, що його підрозділ втратив 49 людей убитими за один день боїв.
Заяви російського солдата дозволяють припустити, що підрозділи 247-го полку 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії продовжують оборонятися на Донеччині, незважаючи на заяви відомого російського джерела наприкінці серпня про те, що війська цієї дивізії ведуть бойові дії в районі Роботино Запорізької області. .
Ключові висновки ISW :
- Українські війська продовжують наступ у Запорізькій області.
- Російські джерела продовжують скаржитися, що окупантам не вистачає достатніх контрбатарейних можливостей і артилерійських боєприпасів.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі з російським військовим керівництвом 5 вересня повторив шаблонну риторику, спрямовану на те, щоб відкинути нещодавні досягнення України та наголосити на початку нового навчального року для російських військових установ.
- Уряд Вірменії, схоже, серйозно ставить під сумнів свої багаторічні відносини в галузі безпеки з Росією на тлі повідомлень про вірменську гуманітарну допомогу Україні та зростаюче громадське невдоволення гарантіями безпеки РФ.
- Російські війська 5 вересня вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, а також на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися на окремих ділянках.
- Українські війська провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, а також у Запорізькій області.
- Російські джерела продовжують повідомляти про спроби РФ вербувати добровольців на тлі чуток про загальну мобілізацію.
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