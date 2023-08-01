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Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, информацию о деоккупированных территориях обновляют обычно раз в неделю, поскольку день в день ситуация нестабильная, и нашим защитникам необходимо закрепляться на освобожденных участках. 

"К примеру, за прошлую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге - больше 12 (квадратных километров - ред.) было освобождено за прошлую неделю, и вместе - больше чем 204 квадратных километра", - рассказала чиновница. 

Она уточнила, что сейчас по всем направлениям украинские военные постепенно продолжают продвижение вперед. И на востоке это не только Бахмутское направление, но там нужно закрепиться, и тогда информация об успехах станет открытой. 

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта. 

В частности, нашим военным удалось деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское

Также продвижение ВСУ проходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Нашими военными заняты господствующие высоты возле населенного пункта. 

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия

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