Контрнаступление ВСУ. В ГУР рассказали, что влияет на темп продвижения украинских войск

Он отметил, что сейчас сложная ситуация на поле боя, но инициатива в Вооруженных силах Украины.

"Все идет по плану. Мы реагируем на изменения ситуации на поле боя и вносим необходимые коррективы. Военная разведка Украины разоблачает намерения врага, а Силы обороны их срывают. Разбираем и наносим удары там, где российские оккупанты терпят значительные потери", - сказал Скибицкий.

По его словам, войска РФ хорошо закрепились на оккупированных территориях Украины.

"Большие минные заграждения, несколько линий укреплений - все это, безусловно, влияет на темпы нашего продвижения. Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленно идет в наступление, скажу, что война - это не спортивное состязание", - отметил представитель ГУР.

Он добавил, что динамика боевых действий зависит от очень большого количества факторов, в том числе от наличия сил и средств, необходимых для выполнения боевых задач.

"Нам нужны боеприпасы, нам нужно больше средств ПВО, нам нужны средства разминирования и высокоточное оружие большой дальности", - подчеркнул Скибицкий.

Представитель ГУР напомнил, что российская агрессия в больших масштабах была направлена на скорый захват всей Украины.

"В экспертных кругах, о которых вы упомянули, до вторжения 24 февраля 2022 года считали, что Украина долго не продержится. Но агрессор получил по зубам. И будем продолжать, пока он не выплюнет последнюю собаку. И главное здесь не столько скорость, сколько неожиданность и точность выстрела", - отметил он.

Скибицкий также добавил, что действия украинских войск на поле боя направлены на то, чтобы вывести противника из строя - перекрыть пути снабжения, уничтожить склады вооружения, выиграть контрартиллерийские бои, уничтожить его средства разведки и ПВО.

"Мы действуем во всех измерениях войны, и сочетание успехов в каждом из них принесет желаемый результат. Следовательно, Украина идет в наступление, и оно будет успешным", - сказал представитель ГУР.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клещиевку. В то же время на западе Запорожской области Силы обороны преуспевают.

За прошедшие сутки российские войска пытались наступать у Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки, однако успехов не добились. В то же время ВСУ продолжают продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях фронта и закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 4 августа, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 248 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 дронов и 19 артсистем.