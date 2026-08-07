ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ после разговора с Драпатым

15:04 07.08.2026 Пт
2 мин
Особое внимание во время доклада глава государства и главком уделили защите Донбасса
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ после разговора с Драпатым Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил украинскому президенту о защите Донбасса и антибаллистике. Кроме того, обсуждались кадровые вопросы в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Обсудили с главнокомандующим также и кадровые вопросы в ВСУ, которые нуждаются в решении", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что особое внимание было уделено вопросам защиты Константиновки, Славянска и в целом Донбасса.

"Благодарно всем подразделениям, которые полностью выполняют боевые задания, отбивают российские штурмы, ликвидируют "просачивания" и последовательно уничтожают оккупантов", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "есть понимание, как усилить направление".

Также обсуждались задачи по "дальнобойным санкциям" против РФ - глава государства отметил, что по Ярославскому НПЗ достигнуты "хорошие результаты" и анонсировал продолжение операции.

"Михаил доложил также о работе по антибаллистике - о своей коммуникации с американской стороной. На всех уровнях работаем, чтобы получить пакеты с ракетами для ПВО. Все партнеры знают, что необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что у Украины есть возможность создать собственную баллистику и разработать антибалистическую систему. Глава государства добавил, что у украинцев есть "соответствующая научная база и компетенции".

По словам президента, Украина рассчитывает на создание собственной баллистики и ПРО уже в 2026-2027 годах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Михаил Драпатый Вооруженные силы Украины
Новости
РФ ударила по Одессе, есть "прилет" по стадиону "Черноморца"
РФ ударила по Одессе, есть "прилет" по стадиону "Черноморца"
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом