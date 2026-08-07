Зеленский анонсировал кадровые решения в ВСУ после разговора с Драпатым
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил украинскому президенту о защите Донбасса и антибаллистике. Кроме того, обсуждались кадровые вопросы в армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
"Обсудили с главнокомандующим также и кадровые вопросы в ВСУ, которые нуждаются в решении", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что особое внимание было уделено вопросам защиты Константиновки, Славянска и в целом Донбасса.
"Благодарно всем подразделениям, которые полностью выполняют боевые задания, отбивают российские штурмы, ликвидируют "просачивания" и последовательно уничтожают оккупантов", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что "есть понимание, как усилить направление".
Также обсуждались задачи по "дальнобойным санкциям" против РФ - глава государства отметил, что по Ярославскому НПЗ достигнуты "хорошие результаты" и анонсировал продолжение операции.
"Михаил доложил также о работе по антибаллистике - о своей коммуникации с американской стороной. На всех уровнях работаем, чтобы получить пакеты с ракетами для ПВО. Все партнеры знают, что необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что у Украины есть возможность создать собственную баллистику и разработать антибалистическую систему. Глава государства добавил, что у украинцев есть "соответствующая научная база и компетенции".
По словам президента, Украина рассчитывает на создание собственной баллистики и ПРО уже в 2026-2027 годах.