Контрнаступление даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО, - Кулеба

Глава МИД отказывался отвечать на вопрос, началось ли уже контрнаступление Украины. По его словам, главное, что оно закончится победой Украины.

Министр отметил, что членство в НАТО является следующей большой целью нашей страны после того, как ряд союзников согласился начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

"Мы уже разблокировали все оружие..... Не осталось ничего серьезного, за что можно было бы бороться", - рассказал Кулеба

При этом, как уточнил глава МИД, вступление в Альянс, "вероятно", не состоится до победы над Россией в войне.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе - это прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО", - добавил министр иностранных дел.

Контрнаступление ВСУ

Последние сутки российские пропагандисты публикуют информацию о том, что контрнаступление Украины уже началось. В Офисе президента уже опровергли такие вбросы врага.

В то же время заместительница министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что наши защитники добились успеха наступлении под Бахмутом и на юге страны. По ее словам, воины продвинулись на расстояние до 1 600 метров на востоке.

Вступление Украины в НАТО

Отметим, страны Североатлантического альянса еще в 2008 году пообещали Украине, что она станет частью НАТО в будущем. Сейчас официальные представители нашей страны хотят более конкретных действий от Альянса в этом вопросе.

Они ожидают, что на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, союзники предоставят Украине дорожную карту для вступления в Альянс.