Контрнаступ дасть Україні перемогу, необхідну для вступу до НАТО, - Кулеба

Глава МЗС відмовлявся відповідати на запитання, чи розпочався вже контрнаступ України. За його словами, головне, що він закінчиться перемогою України.

Міністр зазначив, що членство в НАТО є наступною великою метою нашої країни після того, як низка союзників погодилася розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Ми вже розблокували всю зброю... Не залишилося нічого серйозного, за що можна було б боротися", - розповів Кулеба.

При цьому, як уточнив глава МЗС, вступ до Альянсу "імовірно" не відбудеться до перемоги над Росією у війні.

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Ось чому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні - це дійти того моменту, коли Україна стане членом НАТО", - додав міністр закордонних справ.

Контрнаступ ЗСУ

Останню добу російські пропагандисти публікують інформацію про те, що контрнаступ України вже розпочався. В Офісі президента вже спростували такі вкиди ворога.

У той же час заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що наші захисники досягли успіху наступу під Бахмутом і на півдні країни. За її словами, воїни просунулися на відстань до 1600 метрів на сході.

Вступ України до НАТО

Зазначимо, країни Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році пообіцяли Україні, що вона стане частиною НАТО у майбутньому. Зараз офіційні представники нашої країни хочуть більш конкретних дій від Альянсу щодо цього питання.

Вони очікують, що на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, союзники нададуть Україні дорожню картку для вступу до Альянсу.