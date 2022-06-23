Що з контрактом на сотню Panzerhaubitze 2000 з Німеччини: відповідь посла

Уряд Німеччини ще не схвалив контракт на поставку сотні самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для "Укрінформу" .

За його словами, в короткостроковій перспективі Німеччина могла б поставити Україні зразки важкого озброєння такі як 100 БМП Marder і 88 танків Leopard-1, проте даний проект блокується.

"Так само очікую "зеленого світла" з Берліна на придбання 100 нових САУ Panzerhaubitze 2000, відповідну пропозицію ми вже отримали від німецької промисловості", - зазначив Мельник.