Що з контрактом на сотню Panzerhaubitze 2000 з Німеччини: відповідь посла

Уряд Німеччини ще не схвалив контракт на поставку сотні самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для "Укрінформу".
За його словами, в короткостроковій перспективі Німеччина могла б поставити Україні зразки важкого озброєння такі як 100 БМП Marder і 88 танків Leopard-1, проте даний проект блокується.
"Так само очікую "зеленого світла" з Берліна на придбання 100 нових САУ Panzerhaubitze 2000, відповідну пропозицію ми вже отримали від німецької промисловості", - зазначив Мельник.
Нагадаємо, у квітні німецьке видання Welt am Sonntag писало, що Україна закупить в Німеччині 100 самохідних гаубиць за 1,7 млрд євро.
При цьому станом на сьогодні Україна вже отримала сім Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів.
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