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Что с контрактом на сотню Panzerhaubitze 2000 из Германии: ответ посла

Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Правительство Германии еще не одобрило контракт на поставку сотни самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для "Укринформа".

По его словам, в краткосрочной перспективе Германия могла бы поставить Украины образцы тяжелого вооружения такие как 100 БМП Marder и 88 танков Leopard-1, однако данный проект блокируется.

"Так же ожидаю "зеленого света" из Берлина на приобретение 100 новых САУ Panzerhaubitze 2000, соответствующее предложение мы уже получили от немецкой промышленности", - отметил Мельник.

Напомним, в апреле немецкое издание Welt am Sonntag писало, что Украина закупит в Германии 100 самоходных гаубиц за 1,7 млрд евро.

При этом по состоянию на сегодня Украина уже получила семь Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

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