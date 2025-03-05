В Украине с сегодняшнего дня постановления ВВК будут оформлять онлайн

В Украине стартовала реформа военно-врачебных комиссий, которая предусматривает оформление постановлений в электронном виде. С 1 апреля 2025 года этот процесс станет обязательным для всех ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Рустема Умерова.

Украина продолжает реформу военно-врачебных комиссий, чтобы упростить процессы для военнослужащих.

Как это работает:

Запущен электронный кабинет ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ, который заменяет бумажные выводы на онлайн-формат.

Направления на ВВК из реестра "Оберіг" автоматически поступают в кабинет ВВК.

Выводы комиссий после осмотров военнообязанных мгновенно отображаются в приложении "Резерв+".

Постановления по военнослужащим хранятся в МИС ВСУ.

С 1 марта 2025 года военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, смогут оформлять электронные постановления, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВКК.

"Бумажные заключения уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: быстро, просто, без бюрократии", - Умеров.