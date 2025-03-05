В Украине с сегодняшнего дня постановления ВВК будут оформлять онлайн
В Украине стартовала реформа военно-врачебных комиссий, которая предусматривает оформление постановлений в электронном виде. С 1 апреля 2025 года этот процесс станет обязательным для всех ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Рустема Умерова.
Украина продолжает реформу военно-врачебных комиссий, чтобы упростить процессы для военнослужащих.
Как это работает:
- Запущен электронный кабинет ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ, который заменяет бумажные выводы на онлайн-формат.
- Направления на ВВК из реестра "Оберіг" автоматически поступают в кабинет ВВК.
- Выводы комиссий после осмотров военнообязанных мгновенно отображаются в приложении "Резерв+".
- Постановления по военнослужащим хранятся в МИС ВСУ.
С 1 марта 2025 года военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, смогут оформлять электронные постановления, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВКК.
"Бумажные заключения уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: быстро, просто, без бюрократии", - Умеров.
Напомним, что следующий этап реформы состоится в сотрудничестве с Минздравом, когда граждане смогут проходить ВВК в любом удобном медицинском учреждении.
Информация о прохождении комиссии будет автоматически передаваться в Минобороны, что позволит избежать очередей и коллапсов на ВВК.
По словам замминистра, реформа будет внедрена в течение первого полугодия этого года.