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Контракт для украинцев до 24 лет: список доступных бригад стал больше

Среда 23 апреля 2025 19:44
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Контракт для украинцев до 24 лет: список доступных бригад стал больше Иллюстративное фото: молодые украинцы могут подписать "Контракт 18-24" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы в рамках "Контракта 18-24" могут служить в одной из 24 бригад. Их перечень расширили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, теперь украинцам, которые подпишут особый контракт, доступна служба в таких бригадах:

  • 47 отдельная механизированная бригада "Магура";
  • 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;
  • 3 отдельная танковая Железная бригада;
  • 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
  • 34 отдельная бригада береговой охраны;
  • 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;
  • 108 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ;
  • 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

"Таким образом, теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны", - уточнили в ведомстве.

Ранее украинцы в рамках "Контракта 18-24" могли выбрать только одну из 16 бригад.

"Контракт 18-24"

Напомним, несколько месяцев назад в Украине начал действовать "Контракт 18-24". В его рамках украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут за год службы получить вознаграждение в размере 1 млн гривен.

Помимо этого для них предусмотрена ежемесячная зарплата.

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