Контракт для українців до 24 років: список доступних бригад став більшим
Українці в рамках "Контракту 18-24" можуть служити в одній із 24 бригад. Їхній перелік розширили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.
Як зазначили у відомстві, тепер українцям, які підпишуть особливий контракт, доступна служба в таких бригадах:
- 47 окрема механізована бригада "Магура";
- 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
- 3 окрема танкова Залізна бригада;
- 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
- 34 окрема бригада берегової охорони;
- 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
- 108 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;
- 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
"Таким чином, тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду з Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем і Сил територіальної оборони", - уточнили у відомстві.
Раніше українці в рамках "Контракту 18-24" могли вибрати тільки одну з 16 бригад.
"Контракт 18-24"
Нагадаємо, кілька місяців тому в Україні почав діяти "Контракт 18-24". У його рамках українці віком від 18 до 24 років можуть за рік служби отримати винагороду в розмірі 1 млн гривень.
Крім цього для них передбачена щомісячна зарплата.
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