В контактній групі назвали теми завтрашніх переговорів у Мінську

Українська сторона в контактній групі з врегулювання на Донбасі на завтрашній зустрічі в Мінську підніме кілька тем. Про це у Facebook повідомила віце-спікер Верховної ради і представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

За її словами, українська сторона вимагатиме від Росії забезпечити режим тиші в Красногорівці Донецької області для ремонту газопроводу, а також для реконструкції мосту в Станиці Луганській. Крім того, Україна буде наполягати на розблокуванні контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Золоте" в Луганській області.

Нагадаємо, напередодні Геращенко заявила, що Російська Федерація блокує повноцінну роботу КПВВ "Золоте" і реконструкцію мосту у Станиці Луганській. За її словами, Київ чекає від ОБСЄ і країн нормандського формату публічного звернення до Росії з вимогою припинити блокаду вирішення гуманітарних проблем Донбасу.

Раніше також стало відомо, що Україна запропонувала російській стороні 30 березня провести обмін полоненими. Крім того, Київ готовий забрати 19 українців з окупованих територій і звільнити засуджених за сепаратизм.