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Росія блокує роботу КПВВ "Золоте" та ремонт мосту у Станиці Луганській

Новини » Політика    25.03.2019 - 14:19
Росія блокує роботу КПВВ "Золоте" та ремонт мосту у Станиці Луганській
Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Україна готова розпочати реконструкцію мосту

Російська Федерація блокує повноцінну роботу КПВВ "Золоте" та реконструкцію мосту у Станиці Луганській. Про це написала замголови Верховної ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що українські будівельники виїхали на ремонт зруйнованого бойовиками мосту, проте Росія не дала жодної відповіді на запит України забезпечити режим тиші.

Росія блокує роботу КПВВ &quot;Золоте&quot; та ремонт мосту у Станиці Луганській

"26 українських будівельників і 13 одиниць будівельної техніки виїхали до зруйнованого російськими військами і бойовиками мосту в Станиці Луганській, аби розпочати реконструкцію цього об‘єкту... на жаль, РФ не дала жодної відповіді на запит України забезпечити режим тиші", - написала Геращенко.

Парламентар підкреслила, що командувач Об‘єднаного оперативного штабу Збройних сил України Сергій Наєв доповів у режимі відеозв'язку про повну готовність української сторони розпочати реконструкцію мосту і до повноцінної роботи в КПВВ "Золоте".

"Щороку під час переходу цими руїнами гинуть люди, старенькі ламають руки-ноги. Всі ці роки Україна заявляла про готовність негайної реконструкції. І разом з МКЧХ, які пропонували участь у ремонті об’єкту, й самостійно. Всі ці роки РФ разом з бойовиками блокувала ремонт мосту", - написала вона.

За її словами, зараз Київ очікує від ОБСЄ і країн Нормандського формату чіткого публічного звернення до Росії з вимогою припинити блокувати вирішення гуманітарних проблем Донбасу.

"РФ має прибрати свій блокпост посеред зруйнованого мосту, негайно провести розмінування територій поблизу Сіверського Донця і надати режим тиші для українських будівельників, ми проведемо реконструкцію мосту", - запевнила перший віце-спікер ВР.

Нагадаємо, представник України у ТКГ Євген Марчук заявив, що Україна готова відремонтувати міст на лінії розмежування у Станиці Луганській за умови "режиму тиші", однак РФ не погодилась на цю пропозицію.

Як писало РБК-Україна раніше, Марчук зазначав, що про намір відремонтувати міст в односторонньому порядку Україна поінформувала нотами лідерів країн Нормандської четвірки і ОБСЄ.

Додамо, з початку запровадження перемир'я до 22 березня сталося 60 обстрілів позицій Збройних сил України бойовиками.

Марчук: Україна готова відремонтувати міст в Станиці Луганській Україна готова відремонтувати міст у Станиці Луганській в односторонньому порядку
Новини України Ірина ГеращенкомостСтаница Луганская
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