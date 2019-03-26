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В контактній групі назвали теми завтрашніх переговорів у Мінську

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 14:57
В контактній групі назвали теми завтрашніх переговорів у Мінську
Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)

Україна в Мінську підніме питання газопроводу, моста і КПВВ "Золоте"

Українська сторона в контактній групі з врегулювання на Донбасі на завтрашній зустрічі в Мінську підніме кілька тем. Про це у Facebook повідомила віце-спікер Верховної ради і представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

За її словами, українська сторона вимагатиме від Росії забезпечити режим тиші в Красногорівці Донецької області для ремонту газопроводу, а також для реконструкції мосту в Станиці Луганській. Крім того, Україна буде наполягати на розблокуванні контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Золоте" в Луганській області.

В контактній групі назвали теми завтрашніх переговорів у Мінську

 

Нагадаємо, напередодні Геращенко заявила, що Російська Федерація блокує повноцінну роботу КПВВ "Золоте" і реконструкцію мосту у Станиці Луганській. За її словами, Київ чекає від ОБСЄ і країн нормандського формату публічного звернення до Росії з вимогою припинити блокаду вирішення гуманітарних проблем Донбасу.

Раніше також стало відомо, що Україна запропонувала російській стороні 30 березня провести обмін полоненими. Крім того, Київ готовий забрати 19 українців з окупованих територій і звільнити засуджених за сепаратизм.

 

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