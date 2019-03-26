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В контактной группе назвали темы завтрашних переговоров в Минске

Новости » Общество    26.03.2019 - 14:57
В контактной группе назвали темы завтрашних переговоров в Минске
Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Украина в Минске поднимет вопросы газопровода, моста и КПВВ "Золотое"

Украинская сторона в контактной группе по урегулированию на Донбассе на завтрашней встрече в Минске поднимет несколько тем. Об этом в Facebook сообщила вице спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская сторона потребует от России обеспечить режим тишины в Красногоровке Донецкой области для ремонта газопровода, а также для реконструкции моста в Станице Луганской. Кроме того, Украина будет настаивать на разблокировании контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Золотое" в Луганской области.

В контактной группе назвали темы завтрашних переговоров в Минске

 

Напомним, накануне Геращенко заявила, что Российская Федерация блокирует полноценную работу КПВВ "Золотое" и реконструкцию моста в Станице Луганской. По ее словам, Киев ждет от ОБСЕ и стран нормандского формата публичного обращения к России с требованием прекратить блокаду решения гуманитарных проблем Донбасса.

Ранее также стало известно, что Украина предложила российской стороне 30 марта провести обмен пленными. Кроме того, Киев готов забрать 19 украинцев с оккупированных территорий и освободить осужденных за сепаратизм.

 

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