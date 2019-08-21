В контактній групі знайшли заміну Безсмертному

Представник СММ ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що у політичний підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі представника України Романа Безсмертного замінив Валерій Гребенюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Політична група сьогодні продовжувала обговорювати так звану "формулу Штайнмайера", можливу амністію і проведення місцевих виборів в ОРДЛО, але без результатів.

Зазначимо, Валерій Гребенюк був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом в Намібії, Замбії і Зімбабве. У 2014 році його призначили дипломатичним радником Служби безпеки України (СБУ).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський усунув Романа Безсмертного від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Відповідний указ був оприлюднений 13 серпня.

Пізніше Роман Безсмертний заявив, що дізнався про своє призначення і звільнення з ТКГ з засобів масової інформації.

Крім того, в Офісі президента заявили, що усунення Романа Безсмертного від роботи в Тристоронньої контактної групи пов'язано з формуванням більш ефективної команди, яка зможе захищати позицію України в ТКГ.