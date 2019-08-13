Безсмертний прокоментував своє відсторонення від роботи в ТКГ

Фото: Роман Безсмертний (УНІАН)

Зеленський усунув Романа Безсмертного від роботи в ТКГ 13 серпня

Роман Безсмертний, якого сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський відсторонив від роботи в Тристоронньої контактній групі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Безсмертного Facebook.

За його словами, він дізнався про призначення та звільнення із засобів масової інформації.

"Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення та про звільнення з ТКГ в Мінську", - заявив Безсмертний.

Також він зазначив, що пізніше прокоментує своє звільнення в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський усунув Романа Безсмертного від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Відповідний указ був оприлюднений 13 серпня.

Зазначимо, що 9 липня саме Зеленський повернув Безсмертного в контактну групу, звільнивши для цього представника в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Олександра Моцика.

Додамо, у 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.