ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Безсмертний прокоментував своє відсторонення від роботи в ТКГ

Новини » Політика    13.08.2019 - 16:59
Безсмертний прокоментував своє відсторонення від роботи в ТКГ
Фото: Роман Безсмертний (УНІАН)

Зеленський усунув Романа Безсмертного від роботи в ТКГ 13 серпня

Роман Безсмертний, якого сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський відсторонив від роботи в Тристоронньої контактній групі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Безсмертного Facebook.

За його словами, він дізнався про призначення та звільнення із засобів масової інформації.

"Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення та про звільнення з ТКГ в Мінську", - заявив Безсмертний.

Також він зазначив, що пізніше прокоментує своє звільнення в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський усунув Романа Безсмертного від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Відповідний указ був оприлюднений 13 серпня.

Зазначимо, що 9 липня саме Зеленський повернув Безсмертного в контактну групу, звільнивши для цього представника в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Олександра Моцика.

Додамо, у 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

Зеленський відсторонив Безсмертного від роботи в ТКГ Безсмертний: зустріч "нормандської четвірки" до вересня очікувати не варто
Новини України политикаБезсмертний РоманКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся