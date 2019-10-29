Контактна група погодила дату розведення в Петрівському

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила дату розведення сил в Петрівському. Про це заявив представник Росії в контактній групі Борис Гризлов, передають російські ЗМІ.

За його словами, сьогодні в Мінську погодили дату розведення в Петрівському.

"Я думаю, що таким чином робота контактної групи відкриває, в разі успішного розведення сил і засобів на цих двох ділянках, можливість зустрічі глав держав у нормандському форматі", - додав Гризлов.

Нагадаємо, раніше радник глави Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо заявив, що жителі Петрівського Донецької області підтримують розведення сил на даній ділянці, яке має відбутися після Золотого.

До цього міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав терміни розведення сил в Петрівському. За його словами, розведення на цій ділянці почнеться через сім днів режиму тиші.

Крім того, помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що російська сторона розраховує на швидкий темп розведення сил на узгоджених ділянках.

