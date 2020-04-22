Контактна група обговорила підготовку до відкриття нових КПВВ на Донбасі

Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

КПВВ планують відкрити в районі Золотого та Щастя

Тристороння контактна група під час сьогоднішньої відеоконференції обговорила підготовку до відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Так, під час відеоконференції сторони, спираючись на гуманітарні критерії, наголосили на необхідності активізації підготовки до відкриття КПВВ в районі населених пунктів Золоте та Щастя, що на лінії розмежування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засідання ТКГ у Мінську 11 березня сторони домовилися про одночасне відкриття двох нових КПВВ на Донбасі. Мова йшла про нові пункти пропуски поблизу Золотого та Щастя.

Крім того, раніше колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляв, що на переговорах ТКГ у Мінську українська сторона запропонувала відкрити три нові переходи через лінію зіткнення на Донбасі.

Додамо, до цього представники України в ТКГ пропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Зокрема, Київ пропонує розвести війська у районі залізничного мосту в Станиці Луганській, Авдіївки, Новоселівки Другої та в районі КПВВ "Гнутове".