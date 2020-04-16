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Стали відомі дата і теми наступної зустрічі ТКГ по Донбасу

Новини » Політика     16.04.2020 - 18:29
Стали відомі дата і теми наступної зустрічі ТКГ по Донбасу
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Контактна група зустрінеться 22 квітня

Наступна зустріч тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі пройде 22 квітня, сторони обговорять ділянки розведення сил і засобів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Великодній обмін: як повертали українців з полону бойовиків на Донбасі".

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в коментарі РБК-Україна підтвердив, що наступне засідання призначене на середу, 22 квітня.

У той же час, за даними видання, на порядку денному буде питання нових ділянок розведення Донбасі. Попередньо йдеться про розведення в районі КПВВ "Гнутове" на Маріупольському напрямку, залізничного мосту в Станиці Луганській та села Новоселівка Друга (район Авдіївки).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контактна група домовилася подати ОБСЄ списки об'єктів для розмінування.

Минулого тижня переговори про розведення на Донбасі в черговий раз провалилися. Представники Києва стверджують, що в цьому питанні є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною, щоб зірвати виконання рішень нормандського саміту.

Резніков назвав можливі терміни наступного обміну полоненими
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