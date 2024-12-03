"Контактов между командами должно быть больше". Зеленский рассказал о диалоге с Трампом

Он также подчеркнул важность подготовки к сотрудничеству с новой администрацией для сохранения поддержки Украины в условиях войны.

"Мы будем поддерживать контакты с Трампом, его командой, пока он не будет в Белом доме, а там уже будет полный вес его прав как нового президента США. Тогда о некоторых вещах можно будет говорить более подробно", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что контакты с командой Трампа должны быть более интенсивными. По его словам, это позволит лучше подготовиться к 2024 году, когда сменится администрация в Белом доме.

"На сегодняшний день я считаю, что контактов между нашими командами должно быть больше. Нам нужно тщательно готовиться к следующему году", - пояснил он.

Президент выразил надежду, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Украину, несмотря на политические изменения. Он назвал стратегическим приоритетом сохранения партнерства США и Европы, которое важно для стабильности Украины.

"Хочется, чтобы политика Соединенных Штатов не изменилась, чтобы Соединенные Штаты не искали компромисса между убийцей и жертвой. Это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина стремится к справедливому миру, который возможен только из-за сильной позиции.

Напомним, что в интервью японскому информационному агентству Kyodo News Зеленский рассказал, что в настоящее время полномасштабная война России против Украины находится на сложном этапе. Подробности - в материале РБК-Украина.