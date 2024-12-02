Война на сложном этапе. Зеленский рассказал, когда возможны дипломатические решения

Возвращение дипломатическим путем оккупированных территорий, включая Крым, возможно только тогда, когда Украина будет достаточно сильной. Это нужно для гарантии, что Россия не начнет новую агрессию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Kyodo News .

В интервью президент подчеркнул, что сейчас у украинской армии не хватает сил для освобождения всех захваченных территорий, в том числе Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

"Нашей армии не хватает сил для этого. Это правда... Мы должны найти дипломатические решения", - сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что такие решения возможны только при укреплении обороноспособности страны.

Он пояснил, что дипломатические решения могут рассматриваться только тогда, когда Украина будет знать, что она достаточно сильна, чтобы Россия не начала новое вторжение.

Президент также обратил внимание на то, что Россия скорее продвигается в восточной части Украины. Он отметил, что поддержки украинской армии со стороны партнеров на сегодня недостаточно. Именно поэтому он призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в организации.

Зеленский назвал членство в НАТО необходимым для безопасности и процветания Украины, подчеркнул, что война вступила в "сложный период".

Переговоры Украины и России

В разные этапе полномасштабной войны вопрос дипломатического решения конфликта рассматривался с разных сторон. Важным в этом процессе остается, чтобы они были справедливыми и состоялись в рамках международного права, о чем неоднократно заявляло украинское правительство, рассматривая возможность переговоров.

После победы Дональда Трампа на выборах в США тема дипломатического завершения войны начала приобретать новые обороты.

Зеленский назвал четкие условия для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией через посредство США все же состоялись.