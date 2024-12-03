"Контактів між командами повинно бути більше". Зеленський розповів про діалог із Трампом

Він також підкреслив важливість підготовки до співпраці з новою адміністрацією задля збереження підтримки України в умовах війни.

"Ми будемо підтримувати контакти з Трампом, його командою, допоки він не буде у Білому домі, а там уже буде повна вага його прав, як нового президента США. Тоді про деякі речі можна буде говорити більш детально", - зауважив президент.

Зеленський наголосив, що контакти з командою Трампа мають бути інтенсивнішими. За його словами, це дозволить краще підготуватися до 2024 року, коли зміниться адміністрація у Білому домі.

"На сьогодні я вважаю, що контактів між нашими командами повинно бути більше. Нам треба ретельно готуватися до наступного року", - пояснив він.

Президент висловив надію, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну, незважаючи на політичні зміни. Він назвав стратегічним пріоритетом збереження партнерства США та Європи, яке є важливим для стабільності України.

"Хочеться, щоб політика Сполучених Штатів не змінилася, щоб Сполучені Штати не шукали компроміс між вбивцею і жертвою. Це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна прагне справедливого миру, який можливий лише через сильну позицію.

Нагадаємо, що в інтерв'ю японському інформаційному агентству Kyodo News Зеленський розповів, що наразі повномасштабна війна Росії проти України знаходиться на складному етапі. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.