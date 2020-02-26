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Консули МЗС продовжують надавати послуги українцям у Росії

Новини » Політика     26.02.2020 - 12:26
Консули МЗС продовжують надавати послуги українцям у Росії
Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українське посольство постійно підтримує роботу з українськими громадянами у РФ

Консули Міністерства закордонних справ України продовжують надавати послуги українським громадянам у Російській Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у Росії живе близько трьох мільйонів українців.

"У нас є люди, які постійно працюють над російською проблемою у РФ. У нас там живе близько 3 мільйонів людей з українськими паспортами. У багатьох є консульські проблеми. Дехто знаходиться під судом, у декого бізнесові справи, родинні справи. Всі консульства і наші дипломати в Москві продовжують працювати. Дійсно, в нас немає посла на сьогоднішній момент у зв’язку з російською агресією проти нас. Але наше посольство постійно підтримує роботу (з українськими громадянами у РФ, - ред.)", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, РФ готує чергове спрощення роздачі своїх паспортів громадянам України. Відповідний законопроект підготував російський уряд. У документі пропонується передбачити, що від громадян України, Білорусі, Молдови і Казахстану не вимагатиметься п'ятирічного терміну перебування. Крім того, їм не потрібно буде доводити матеріальне становище.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія буде домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України.

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Новини України МЗСРосійська ФедераціяВадим Пристайко
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