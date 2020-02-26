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Консулы МИД продолжают оказывать услуги украинцам в России

Новости » Политика     26.02.2020 - 12:26
Консулы МИД продолжают оказывать услуги украинцам в России
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинское посольство постоянно поддерживает работу с украинскими гражданами в РФ

Консулы Министерства иностранных дел Украины продолжают оказывать услуги украинским гражданам в Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в России живет около трех миллионов украинцев.

"У нас есть люди, которые постоянно работают над российской проблемой в РФ. У нас там живет около 3 миллионов людей с украинскими паспортами. У многих есть консульские проблемы. Некоторые находится под судом, у некоторых бизнес дела, семейные дела. Все консульства и наши дипломаты в Москве продолжают работать. Действительно, у нас нет посла на сегодняшний момент в связи с российской агрессией против нас. Но наше посольство постоянно поддерживает работу (с украинскими гражданами в РФ, - ред.)", - заявил Пристайко.

Напомним, РФ готовит очередное упрощение раздачи своих паспортов гражданам Украины. Соответствующий законопроект подготовило российское правительство. В документе предлагается предусмотреть, что от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания. Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия будет добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины.

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Новости Украины МИД УкраиныРоссийская ФедерацияВадим Пристайко
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